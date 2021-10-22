UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. İşte sonuçlar..

D Grubu'nda Fenerbahçe, konuk ettiği Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini ikincisi penaltıdan olmak üzere 21 ve 45. dakikalarda Enner Valencia, konuk takımın gollerini ise 2. dakikada Mbwana Samatta ve 62. dakikada Pieter Gerkens kaydetti. Grupta Fenerbahçe iki, Royal Antwerp bir puana çıktı.

Galatasaray'ın bulunduğu E Grubu'nda ise Lazio, sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin üçüncü haftasında TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Royal Antwerp (Belçika): 2-2

Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1

Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU

A, B, C, D, E ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi.

Galatasaray, üçüncü hafta sonunda E Grubu'nda 7 puana yükselip liderliğini korudu. Lazio 4 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanla dördüncü sırada yer aldı.

FENERBAHÇE 3. SIRADA

Fenerbahçe'nin bulunduğu D Grubu'nda ise Eintracht Frankfurt, evinde Olympiakos'u 3-1 mağlup etti. Eintracht Frankfurt'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Rafael Borre, 45+3. dakikada Almamy Toure, 59. dakikada Daichi Kamada, Olympiakos'un golünü 30. dakikada penaltıdan Youssef El-Arabi attı.

Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, 7 puanla zirvede yer aldı. Olympiakos 6, Fenerbahçe 2, Royal Antwerp 1 puanla sıralandı.

Ligin üçüncü haftasında TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 3-4

Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka): 2-0

PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 1-2

Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya): 3-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray: 0-1

West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika): 3-0