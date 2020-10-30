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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla başladı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, I Grubu mücadelesinde konuk ettiği Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 01:29
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    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 20.55'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları tamamlandı.

    Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, I Grubu mücadelesinde konuk ettiği Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi.

    İstanbul'da oynanan I Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Villarreal, Karabağ'ı 3-1 mağlup etti.

    ZEKİ ÇELİK'İN GOL ATTIĞI MAÇ BERABERE BİTTİ

    H Grubu'ndaki mücadelede Lille, Celtic'i ağırladı. Celtic, Elyounoussi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Fakat maç, Zeki Çelik'in 67 ve Ikone'nin 75. dakikadaki golleriyle 2-2 tamamlandı.

    Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, sahaya ilk 11'de çıktı. Burak Yılmaz da 64. dakikada oyuna girdi.

    Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği H Grubu'nun diğer maçında ise Milan, sahasında Sparta Prag'ı 3-0 yendi.

    Milan'ın golleri, 24. dakikada Diaz, 57. dakikada Leao ve 67. dakikada Dalot'dan geldi.

    Milan'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic, 36. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #1

    SONUÇLAR

    A Grubu:

    Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

    Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

    B Grubu:

    Arsenal (İngiltere) - Dundalk (İrlanda): 3-0

    Molde (Norveç) - Rapid Wien (Avusturya): 1-0

    C Grubu:

    Slavia Prag (Çekya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

    Nice (Fransa) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0

    D Grubu:

    Benfica (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 3-0

    Rangers (İskoçya) - Lech Poznan (Polonya): 1-0

    E Grubu:

    Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV Eindhoven (Hollanda): 1-2

    Granada (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 0-0

    F Grubu:

    Real Sociedad (İspanya) - Napoli (İtalya): 0-1

    AZ Alkmaar (Hollanda) - Rijeka (Hırvatistan): 4-1

    G Grubu:

    Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2

    AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2

    H Grubu:

    Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0

    Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2

    I Grubu:

    Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2

    Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3

    J Grubu:

    Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0

    LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3

    K Grubu:

    Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4

    CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

    L Grubu:

    Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1

    Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #2

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #3

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #4

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    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #7

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #8

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