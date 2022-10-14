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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar..
    • 14.10.2022 - 02:11
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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti.

    Bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran sarı-lacivertli ekip, gruptan çıkmayı garantiledi.

    Monaco'ya 4 atan Trabzonspor, tur umudunu yeşertti

    AA'nın haberine göre; H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu

    Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-1

    PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0

    B Grubu

    Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 0-1

    AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe: 1-2

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #2

    C Grubu

    Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya): 1-1

    Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

    D Grubu

    Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz): 3-3

    Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0

    E Grubu

    Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

    Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0

    F Grubu

    Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 2-2

    Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2

    G Grubu

    Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya): 0-4

    Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0

    H Grubu

    Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0

    Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1


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