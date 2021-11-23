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Galatasaray – Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray – Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray – Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?