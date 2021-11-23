- Haberler
- Avrupa Ligi Haberleri
- Galatasaray – Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray – Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 23.11.2021 - 18:36
- Güncelleme : 23.11.2021 - 18:38
Fatih Terim'in öğrencileri Süper Lig'de elde edilen 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetini unutmak için, UEFA Avrupa Ligi'ne odaklandı.
Seyircisinin önünde 2-1 yenik duruma düşen ve morali bozulan Galatasaray, Avrupa'da kayıp vermek istemiyor.
Marsilya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray, yoluna emin adımlarla ilerlemenin hesabını yapıyor.
Sarı-kırmızılı ekibi desteklemek isteyenler ise maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.
Peki, Galatasaray – Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray – Marsilya UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesi 25 Kasım Perşembe günü 20.45’te oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER
Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey, Marsilya’ya karşı forma giyemecekler.
Marsilya’da ise Türk futbolcu Cengiz Ünder bel sakatlığı, Dimitri Payet ise cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Halil,
MARSİLYA: Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Luis Henrique, Milik