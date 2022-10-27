Petrol
93.5
-0.31%
Euro
18.7433
-0.14%
Dolar
18.6101
0.01%
Altın
994.4
-0.10%
Borsa
3976
0.00%
Bitcoin
387.729
2.52%
BTXN Coin
10.57
-1.39%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Avrupa'da Türk gecesi

    Avrupa'da Türk gecesi

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor ülke puanını yakından ilgilendiren maçlar oynayacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi Rennes, Trabzonspor'un ise Kızılyıldız...
    • 27.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa Ligi'nde Türk takımları kritik karşılaşmalara çıkıyor. Ülke puanını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağız.

    Fenerbahçe - Rennes

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak.

    Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek.

    Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

    Fenerbahçe-Rennes mücadelesi Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Avrupa da Türk gecesi #1

    Muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Osayi, Arao, Crespo, Alioski, Rossi, İrfan Can, Joao Pedro

    Rennes: Mandanda, Meling, Theate, Wooh, Assignon, Ugochukwu, Majer, Bourigeaud, Tait, Terrier, Gouiri

    Kızılyıldız - Trabzonspor

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

    Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

    Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Avrupa da Türk gecesi #2

    Muhtemel 11'ler

    Kızılyıldız: Borjan, Milunovic, Dragovic, Erakovic, Kangwa, Sanogo, Kanga, Rodic, Srnic, Pesic, Bukari

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Umut


    Resmi Gazete 27 Ekim Perşembe 2022 Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 27 Ekim Perşembe 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Türk Kadını Muhteşem Bir Yatırım Stratejisi Buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını Muhteşem Bir Yatırım Stratejisi Buldu!

    Dünyada piyasalar pozitif seyirde
    Ekonomi

    Dünyada piyasalar pozitif seyirde

    Görüş Bildir