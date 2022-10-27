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Avrupa'da Türk gecesi
- 27.10.2022 - 08:59
- Güncelleme : 27.10.2022 - 09:41
Avrupa Ligi'nde Türk takımları kritik karşılaşmalara çıkıyor. Ülke puanını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağız.
Fenerbahçe - Rennes
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek.
Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.
Fenerbahçe-Rennes mücadelesi Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Osayi, Arao, Crespo, Alioski, Rossi, İrfan Can, Joao Pedro
Rennes: Mandanda, Meling, Theate, Wooh, Assignon, Ugochukwu, Majer, Bourigeaud, Tait, Terrier, Gouiri
Kızılyıldız - Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Kızılyıldız: Borjan, Milunovic, Dragovic, Erakovic, Kangwa, Sanogo, Kanga, Rodic, Srnic, Pesic, Bukari
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Umut