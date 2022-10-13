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    Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı mağlup etti

    Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı mağlup etti

    UEFA Avrupa Ligi dördüncü grup mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti.
    • 13.10.2022 - 21:39
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 21:50
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    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanına konuk oldu. Georgios Karapatakis'te oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

    Pedro ve Batshuayi'nin golleri galibiyeti getirdi

    Fenerbahçe, 16. dakikada Joao Pedro'nun golüyle öne geçti. AEK Larnaca bu gole 52. dakikada Ivan Trickovski'nin penaltısıyla karşılık verdi. 80. dakikada penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, hata yapmadı ve takımının maçtan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

    Fenerbahçe, AEK Larnaca yı mağlup etti #1

    Valencia penaltıdan yararlanamadı

    Fenerbahçe'de Enner Valencia, 86. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Ekvadorlu oyuncunun vuruşunu kaleci Piric kurtardı. Öte yandan AEK Larnaca'da ikinci penaltıya sebebiyet veren Garcia, 85. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Fenerbahçe, AEK Larnaca yı mağlup etti #2

    Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10 puana yükseldi. Sarı-Lacivertliler, 3. sıradaki AEK Larnaca ile puan farkını 7'ye çıkardı ve bitime 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe, bir sonraki maçında Kadıköy'de karşılaşacağı Rennes'i yenmesi durumunda liderliği de garantileyecek. AEK Larnaca 3 puanda kaldı.

    Fenerbahçe, AEK Larnaca yı mağlup etti #3

    5. hafta da rakibimiz Rennes

    Grubun bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. AEK Larnaca ise bu kez kendi sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

    Fenerbahçe, AEK Larnaca yı mağlup etti #4

    Fenerbahçe, AEK Larnaca yı mağlup etti #5


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