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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde 6. ve son hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar..
    • 04.11.2022 - 02:19
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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    Gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe, Arsenal (İngiltere), Real Betis (İspanya) ve Union Saint-Gilloise (Belçika), son 16 turuna kaldı.

    Gruplarında ikinci sırada yer alan PSV (Hollanda), Rennes (Fransa), Roma (İtalya) ve Union Berlin (Almanya) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.

    Gruplarında 3. sırada yer alan Bodo/Glimt (Norveç), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan) ve Braga (Portekiz) ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Trabzonspor Konferans Ligi'nde play-off oynayacak

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında ağırladığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

    Gruplarını lider tamamlayan Real Sociedad (İspanya), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve Ferencvaros (Macaristan) son 16 turuna kaldı.

    Gruplarında ikinci sırada yer alan Manchester United (İngiltere), Midtjylland (Danimarka), Nantes (Fransa) ve Monaco (Fransa) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.

    Gruplarında 3. sırada yer alan Trabzonspor, Sheriff (Moldova), Lazio (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan), UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #2

    Son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

    Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre): 1-0

    Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda): 1-2

    Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-2

    Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

    Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

    Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

    Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya): 0-1

    Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç): 2-1

    Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0

    Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya): 1-0

    Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere): 0-1

    Sheriff (Moldova)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

    Karabağ (Azerbaycan)-Freiburg (Almanya): 1-1

    Olympiakos (Yunanistan)-Nantes (Fransa): 0-2

    Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan): 1-0

    Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-1

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #3

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #4


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