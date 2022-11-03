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Avrupa'da Türk gecesi
- 03.11.2022 - 09:23
- Güncelleme : 03.11.2022 - 09:58
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz kritik maçlara çıkacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hedefleri farklı.
Sarı-lacivertliler kazanarak grup liderliğini hedeflerken, Bordo-mavili takım ise grubu ikinci bitirerek üst tura çıkmak istiyor.
Trabzonspor - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak. Karşılaşmayı Exxen platformu canlı yayınlayacak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok
Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Mmaee, Botka, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Marquinhos, Mercier, Ryan
Dinamo Kiev-Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.
Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Duje Strukan yönetecek. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Garmash, Sydorchuk, Tsygankov, Buyalsky, Kabaiev, Vanat
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, Lincoln, İrfan Can, Batshuayi, Valencia