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    Avrupa'da Türk gecesi

    Avrupa'da Türk gecesi

    Avrupa Ligi'nde Türk futbolu adına kritik gün... Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor gruptan çıkmak için mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerde hedef grubu lider olarak bitirmek.
    • 03.11.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 09:58
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    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz kritik maçlara çıkacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hedefleri farklı.

    Sarı-lacivertliler kazanarak grup liderliğini hedeflerken, Bordo-mavili takım ise grubu ikinci bitirerek üst tura çıkmak istiyor.

    Trabzonspor - Ferencvaros

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak. Karşılaşmayı Exxen platformu canlı yayınlayacak.

    Muhtemel 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

    Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Mmaee, Botka, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Marquinhos, Mercier, Ryan

    Avrupa da Türk gecesi #1

    Dinamo Kiev-Fenerbahçe

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.

    Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Duje Strukan yönetecek. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

    Muhtemel 11'ler

    Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Garmash, Sydorchuk, Tsygankov, Buyalsky, Kabaiev, Vanat

    Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, Lincoln, İrfan Can, Batshuayi, Valencia

    Avrupa da Türk gecesi #2


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