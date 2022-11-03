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    Abdülkadir Ömür: Finale kadar gitmek istiyoruz

    Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, 1-0 galibiyetle sonuçlanan Ferencvaros maçının ardından konuştu.
    • 03.11.2022 - 23:16
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    Abdülkadir Ömür: Finale kadar gitmek istiyoruz

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi.

    Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

    Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ferencvaros galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

    "Bir önceki maçta beraberlik alsak lider olarak çıkabilirdik"

    Abdülkadir Ömür, "Kazandığımız için mutluyuz. Gruptan çıkmak istiyorduk. Bir önceki maçta beraberlik alsak lider olarak çıkabilirdik. İyi bir takımız. İyi futbol sergilediğimizi düşünüyoruz." dedi.

    Abdülkadir Ömür: Finale kadar gitmek istiyoruz #1

    "Böyle oynadığımız sürece Konferans Ligi'nde başarılı olabiliriz"

    Genç futbolcu sözlerine, "Soyunma odasında maça iyi başlamamız gerektiğini düşünüyorduk. Baskı altına aldık rakibi. Yetenekli oyuncularımız var. İlk yarıda bunu başardık, ikinci yarıda yorgunluklar oldu, biraz vites düşürdük. Böyle oynadığımız sürece Konferans Ligi'nde başarılı olabiliriz." diye konuştu.

    Abdülkadir Ömür: Finale kadar gitmek istiyoruz #2

    "Finale kadar gitmek istiyoruz"

    Son olarak UEFA Konferans Ligi'ne kalmaları ve bu turnuvada hedefleri sorulan bordo-mavili oyuncu, "Orada da sonuna kadar gidecek gücümüz var. En iyi şekilde performansımızı en yukarıda tutup, finale kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Abdülkadir Ömür: Finale kadar gitmek istiyoruz #3


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