Abdullah Avcı: Trabzonspor taraftarı bu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı bordo-mavililer, 4-0'lık skorla mağlup etti.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

"Bugün herkes kazandı galiba süper"

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Bugün herkes kazandı galiba, süper. Diğerlerini de tebrik ediyorum. Ülke adına, her açısından çok güzel oldu." dedi.

"Grubun en iyi takımıyla oynadık"

Grubun en iyi takımıyla oynadıklarını belirten Avcı, "Grubun en iyi takımıyla oynadık. Fransa Ligi'nde 5 maçtır kazanan bir takımla oynadık. Oyunun 20-25 dakikalık bölümü aslında oyun üstünlükleri onlarındı. Ama çok doğru savunma yaptık ilk yarıda. Oyun biraz geçişli oldu. Doğru cevaplar verdik." ifadelerini kullandı.

"Grupta her şey dengelendi"

Tarihi bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Tarihi bir galibiyet, grupta her şey dengelendi. Trabzonspor takımı birbiri için oynadığı zaman çok farklı şeyler yapabiliyor. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. İyi bir takımımız var. 7-8 tane değişen oyuncu ile bu oyunları oynamak kolay değil." açıklamasını yaptı.

"İyi bir galibiyet aldık"

Kadro tercihi ile ilgili de konuşan Avcı, "Hüseyin Türkmen, uzun bir sakatlıktan çıktı. Aslında mevkiisi stoper ama sağ bekte de doğru oynadı ayağı ağrıyana kadar, doğru cevaplar verdi. Eren, 19. maçını falan oynuyor. Gbamin, sakatlıktan çıktı. Larsen ve Trezeguet ile başlamadık. Larsen yorgun hissediyor ve sakatlanma riski var. Trezeguet'in sakatlanma durumu vardı, hamle olarak kullanırız dedik. İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"Trabzonspor taraftarı bu"

Abdullah Avcı son olarak, "Taraftara teşekkür edelim. Bugün sonuna kadar destek oldular. Trabzonspor taraftarı bu. Çıtalarını çok yükseğe koydular geçen sene. Bütün dünya onları izledi." diyerek sözlerini noktaladı.