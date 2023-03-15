Adnan Januzaj: Golümün hiçbir önemi kalmadı

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Başakşehir ile Gent, Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Gent’in sahası Ghelamco Arena'da oynanan ilk mücadele 1-1 sona ererken, ikinci mücadele temsilcimiz Başakşehir’in 4-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla temsilcimiz Başakşehir, turnuvaya son 16 turunda veda ederken Belçika temsilcisi Gent çeyrek finale kaldı.

Başakşehir'in tek golünü atan hücum oyuncusu Adnan Januzaj, Konferans Ligi'nde Gent'e elendikleri maçın ardından konuştu.

Adnan Januzaj şöyle konuştu:

"Golümün hiçbir önemi kalmadı çünkü elendik. Turu geçmek istiyorduk ama olmadı."