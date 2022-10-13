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AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
- 13.10.2022 - 18:34
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'ya konuk olacak.
AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
İlk 11'ler
AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo, Mamas, Oier, Faraj, Altman, Trichkovski
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Alioski, Arda, Pedro, Rossi