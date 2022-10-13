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    AEK Larnaca'nın penaltı kazandığı pozisyon

    AEK Larnaca'nın penaltı kazandığı pozisyon

    Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, AEK Larnaca deplasmanında penaltıya sebep oldu.
    • 13.10.2022 - 21:06
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 21:23
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    Fenerbahçe'nin, AEK Larnaca ile deplasmanda oynadığı maçta Altay Bayındır, penaltıya neden oldu.

    Altay, Altman'ı düşürdü

    Karşılaşmanın 48. dakikasında gelişen AEK Larnaca atağında Altay Bayındır, Omri Altman'ı ceza sahası içinde düşürdü. AEK Larnacalı futbolcular penaltı beklerken, hakem oyunu sürdürdü.

    Trickovski skor dengeledi

    Ardından karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski'yi pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Raczkowski, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Ivan Trickovski Altay'ı mağlup etti.

    Altay Bayındır, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta da benzer bir penaltıya neden olmuştu.

    AEK Larnaca nın penaltı kazandığı pozisyon #1

    AEK Larnaca nın penaltı kazandığı pozisyon #2

    AEK Larnaca nın penaltı kazandığı pozisyon #3

    (Görüntüler Exxen'den alınmıştır.)


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