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Ali Şaşal Vural, Konferans Ligi'nin zirvesinde

Ali Şaşal Vural, Konferans Ligi'nin zirvesinde

Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural, UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup aşamasında yaptığı 34 kurtarışla en çok kurtarış yapan kaleci oldu.