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    Altay Bayındır, Slovacko maçında riske edilmeyecek

    Dinamo Kiev maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın, Slovacko maçında forma giymesi beklenmiyor. Başarılı kalecinin yerine kaleyi Osman Ertuğrul Çetin koruyacak.
    • 01.08.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 11:19
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    Altay Bayındır, Slovacko maçında riske edilmeyecek

    Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e elenerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

    Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ve Mert Hakan’ın sakatlıkları devam ederken, Kiev maçında da birçok sakatlıkla karşı karşıya kalınmıştı.

    Fenerbahçe’de İrfan Can, Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King’in maç sonrası sakatlıklarının ardından Joao Pedro’da da üst adale yırtığı tespit edilmişti.

    Taraftarların asıl merak ettiği konu ise Altay Bayındır'ın sakatlığı... Deneyimli kalecinin Slovacko maçında riske edilmeyeceği öğrenilirken kaleyi de genç isim Osman Ertuğrul Çetin koruyacak.

    Altay Bayındır, Slovacko maçında riske edilmeyecek #1

    Alternatif kaleci için düğmeye basıldı

    Daha önceki maçlarda kalede güven vermeyen Osman'a terapi uygulayan teknik heyet, bir daha böyle bir duruma düşmemek için acil yedek kaleci isteminde bulundu.

    Yönetim Jesus'un isteği doğrultusunda Rizesporlu Gökhan Akkan'la el sıkıştı. Tecrübeli kalecinin bu sezon Altay'ın alternatifi olması bekleniyor.

    Öte yandan Altay Bayındır'ın, Süper Lig'de oynanılacak Ümraniyespor maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

    Altay Bayındır, Slovacko maçında riske edilmeyecek #2


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