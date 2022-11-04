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    Anastasios Bakasetas: Maçı başından itibaren domine eden bizdik

    Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, 1-0 galibiyetle sonuçlanan Ferencvaros maçının ardından konuştu.
    • 04.11.2022 - 00:09
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    Anastasios Bakasetas: Maçı başından itibaren domine eden bizdik

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi.

    Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

    Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, Ferencvaros galibiyetini değerlendirdi.

    "Maçı başından itibaren domine eden bizdik"

    Karşılaşmadaki tek golü atan ve basın mensuplarının tebriklerine teşekkür eden Bakasetas, "En önemlisi takmın kazanmasıydı. Maçı başından itibaren domine eden bizdik. Daha fazla gol atabilirdik." dedi.

    Anastasios Bakasetas: Maçı başından itibaren domine eden bizdik #1

    "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

    Yunan oyuncu ayrıca, "Hedefimiz Avrupa'da devam edebilmekti, bu kulüp bunu hak ediyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz sadece lig şampiyonluğu değil, hedeflerimizden bir tanesi Avrupa'da devam etmek." diye konuştu.

    Anastasios Bakasetas: Maçı başından itibaren domine eden bizdik #2


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