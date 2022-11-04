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    Arda Güler'e Jesus'tan öpücük

    Arda Güler'e Jesus'tan öpücük

    D.Kiev karşısında 1 gol ve 1 asist yaparak yıldızlaşan Arda Güler, maç sonu röportaj vermek için muhabirin yanına geldiği sırada yayında olduğunu fark etmeyince ortaya tebessüm ettiren anlar çıktı.
    • 04.11.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 09:53
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    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Zorlu maçta Arda Güler performansıyla yıldızlaşan isim oldu.

    Maç sonrası röportaja gelen Arda Güler o an yayında olduğunu fark etmeyerek muhabirle diyaloğa girdi.

    "Ne diyeceğiz, ne soracağız abi?"

    Genç yıldızın, "Ne diyeceğiz ne soracağız abi?" demesi üzerine muhabirin, "Herkes seni bekliyor. Hiç heyecanlanma." ifadelerini kullanması herkesi tebessüm ettirdi.

    Verdiği röportajda Arda gol sevinci hakkında, "Annem iki ay önce kalbinden bir ameliyat olmuştu. Ondan sonra futbol oynamak, odaklanmak zordu. Kendime söz vermiştim 'İlk golümü ona armağan edeceğim' diye." şeklinde görüş bildirdi.

    Arda Güler e Jesus tan öpücük #1

    1 gol 1 asist

    Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Golün ardından attığı golü annesine armağan eden Arda Güler'i Jesus da öperek tebrik etti.

    Genç yıldız, 45+2. dakikada ise kornerden Arao'nun attığı golün asistini yapan isimdi. 17 yaşındaki futbolcu bu performansıyla takıma galibiyeti getiren en önemli aktör oldu.

    Arda Güler e Jesus tan öpücük #2


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