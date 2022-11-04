Attila Szalai: Hedefimiz grubu birinci tamamlamaktı

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 2-0 sonuçlanan Dinamo Kiev maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Polonya'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Dinamo Kiev'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"Hedefimiz grubu birinci tamamlamaktı ve bunu da başardık"

Galibiyete dair duygu ve düşüncelerini paylaşan Attila Szalai, "Öncelikle güzel kelimelerinizden ve tebriğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok mutluyuz. Hedefimiz grubu birinci tamamlamaktı ve bunu da başardık. Bundan dolayı da çok mutluyuz.

Aynı şekilde pozitif olduğum, mutlu olduğum bir nokta daha var, bugün iyi bir oyun ortaya koyduk. Bence defansif olarak sağlam durduk. 2 de güzel gol attık. Şimdi Sivasspor'a karşı odaklanacağımız bir lig maçı olacak. O maç da aynı şekilde hazırlanacağız." dedi.

"Maç öncesinde kendi oyunumuza odaklandık"

Grubu birinci sırada bitirebilmenin önemine değinen Szalai, "Maç öncesinde kendi oyunumuza odaklandık. İyi bir şekilde de hazırlanmıştık. Rakibimizle daha önce 3 kez oynamıştık, bu da dördüncü maçımızdı. Dolayısıyla hedefimiz bugün sahadan galibiyetle ayrılmaktı, aynı zamanda dikkatli de olmamız gerekiyordu, çünkü gol averajı birinci bitirebilmek adına çok büyük önem taşıyordu.

Çok fazla gol atmamız gerekiyordu. Bugün 2-0 kazandık, çok mutluyuz. Bugün önemli olan galibiyetle beraber grubu birinci sırada tamamlayabilmekti." şeklinde konuştu.