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Austria Wien - Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu

Austria Wien - Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu

Uefa Avrupa Ligi gruplarına kalmak için play-off maçlarına çıkacak olan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Sivasspor’un maçlarınında düdük çalacak hakemler belli oldu.