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    Austria Wien - Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu

    Uefa Avrupa Ligi gruplarına kalmak için play-off maçlarına çıkacak olan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Sivasspor’un maçlarınında düdük çalacak hakemler belli oldu.
    • 12.08.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 16:36
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    Austria Wien - Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu

    Uefa Avrupa Ligi 3.tur mücadelesinde Slovocko’yu 3-0 ve 1-1’lik sonuçlarla eleyen ve Austira Wien’le play-off maçına karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin, Wien mücadelesini yönetecek olan hakem açıklandı.

    Sarı-lacivertlilerin Austria Wien ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

    Alman hakem daha önceden Dünya Kupası play-off mücadelesinde oynadığımız Portekiz karşılaşmasında görev almıştı.

    Sivasspor'a İskoç hakem

    Diğer temsilcilerimizden Sivasspor’un 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Malmö maçını ise İskoç hakem William Collum yönetecek.

    Austria Wien - Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu #1


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