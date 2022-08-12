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Austria Wien - Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu
Uefa Avrupa Ligi gruplarına kalmak için play-off maçlarına çıkacak olan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Sivasspor’un maçlarınında düdük çalacak hakemler belli oldu.
- 12.08.2022 - 16:03
- Güncelleme : 12.08.2022 - 16:36
Uefa Avrupa Ligi 3.tur mücadelesinde Slovocko’yu 3-0 ve 1-1’lik sonuçlarla eleyen ve Austira Wien’le play-off maçına karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin, Wien mücadelesini yönetecek olan hakem açıklandı.
Sarı-lacivertlilerin Austria Wien ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Alman hakem daha önceden Dünya Kupası play-off mücadelesinde oynadığımız Portekiz karşılaşmasında görev almıştı.
Sivasspor'a İskoç hakem
Diğer temsilcilerimizden Sivasspor’un 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Malmö maçını ise İskoç hakem William Collum yönetecek.