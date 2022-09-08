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    Avrupa Ligi'nde Türkiye gecesi

    Avrupa Ligi'nde Türkiye gecesi

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor grup aşamasındaki ilk maçına bu akşam çıkıyor.
    • 08.09.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:24
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    Avrupa Ligi'nde ülke puanını artırmak için mücadele edecek olan iki takımımız Fenerbahçe ve Trabzonspor bu akşam zorlu maçlara çıkacak.

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

    Avrupa Ligi nde Türkiye gecesi #1

    Muhtemel 11'ler:

    Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, Joao Pedro, Batshuayi, Joshua King

    Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Shaparenko, Shepelev, Karavaev, Buyalskyi, Tsygankov, Vanat

    Trabzonspor

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

    Groupama Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale olacak. Ferencvaros - Trabzonspor maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

    Avrupa Ligi nde Türkiye gecesi #2

    Muhtemel 11'ler

    Ferençvaros: Bogdan, Wingo, Knoester, Kovacevic, Civic, Nguen, Laidouni, Esiti, Traore, Auzqui, Mmaee

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok


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