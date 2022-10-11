Avrupa'da temsilcilerimizin hakemleri belli oldu

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un 13 Ekim Perşembe günü Avrupa kupalarının 4. haftasında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe'nin maçına Polonyalı hakem

UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nın yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

Trabzonspor'un maçını Kehlet yönetecek

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransa temsilcisi Monaco ile evinde yapacağı maçta ise Danimarka'dan hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.

Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak.

Başakşehir'e Maltalı, Sivasspor'a Avusturyalı hakem

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in A Grubu'nda konuk edeceği Letonya ekibi RFS ile oynayacağı müsabakayı Malta Futbol Federasyonundan Philip Farrugia yönetecek. Karşılaşmada Alan Camilleri ve Duncan Sultana ise yardımcılık görevini üstlenecek.

G Grubu'nda Sivasspor'un Kosova temsilcisi Ballkani'ya konuk olacağı karşılaşmada ise Avusturya'dan Manuel Schuettengruber görev alacak. Müsabakada Roland Brandner ve Robert Steinacher ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak.