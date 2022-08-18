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    Başakşehir - Antwerp maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Başakşehir, Antwerp ile karşı karşıya geliyor.
    • 18.08.2022 - 08:46
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    Başakşehir - Antwerp maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem Jerome Brisard yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

    Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynayacağı maçı kazanarak, 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.

    Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

    Muhtemel 11'ler

    Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Aleksic, Chouiar, Deniz Türüç, Okaka

    Royal Antwerp: Butez, De Laet, Vines, Alderweireld, Pacho, Naingoolan, Yusuf, Gerkens, Balikwisha, Miyoshi, Frey


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