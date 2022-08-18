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Başakşehir - Antwerp maçının muhtemel 11'leri
- 18.08.2022 - 08:46
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem Jerome Brisard yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynayacağı maçı kazanarak, 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.
Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Aleksic, Chouiar, Deniz Türüç, Okaka
Royal Antwerp: Butez, De Laet, Vines, Alderweireld, Pacho, Naingoolan, Yusuf, Gerkens, Balikwisha, Miyoshi, Frey