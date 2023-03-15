Başakşehir - Gent maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Başakşehir, evinde Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maç 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
Fatih Terim Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Başakşehir - Gent maçını TV8,5 canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka
Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadeu, Torunarigha, Kums, De Sart, Fofana, Cuypers, Hong, Orban