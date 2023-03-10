Başakşehir'in Avrupa golcüsü: Stefano Okaka Başakşehir'in İtalyan forveti Stefano Okaka, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon 6. golünü Gent ağlarına yolladı.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde, Emre Belözoğlu yönetimindeki temsilcimiz Başakşehir ile Hein Vanhaezebrouck’un ekibi Gent Ghelamco Arena'da karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Başakşehir, bu beraberlikle birlikte deplasmanda avantajlı skoru elde etmiş oldu.

Başakşehir 13 maçta yalnızca bir kez kaybetti

Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansını devam ettirdi.

Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 13 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Başakşehir, diğer maçların 8'ini kazanırken, 4'ünde ise berabere kaldı.

Bu maçlarda 27 kez ağları havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 8 gol gördü.

Avrupa'da 6 gol attı

Karşılaşmada Başakşehir'in golünü atan Stefano Okaka, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. kez ağları havalandırdı.

Okaka, Konferans Ligi'nde eleme turu ve grup aşamasında 5 kez meşin yuvarlağı filelere yollamıştı.

Stefano Okaka'nın ayrıca Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.