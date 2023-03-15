Depremzedeler maçı stadyumda ücretsiz izleyecek 6 Şubat'ta yaşanan deprem faciasının ardından Sivas'ta misafir edilen depremzedeler, Sivasspor-Fiorentina karşılaşmasını statta ücretsiz bir şekilde takip edebilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzedelerin, yarın Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını, statta ücretsiz izleyebilecekleri bildirildi.

"Afetzede kardeşim, seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız"

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, mücadeleyi ücretsiz izleyebilecek depremzedelerin Sivas Belediyesi tarafından Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nden kaldırılacak otobüslerle 4 Eylül Stadyumu'na götürüleceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Afetzede kardeşim, seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak mücadeleye davetlisiniz."

Sivasspor ile Fiorentina, yarın saat 20.45'te 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.