Diego Rossi: Taraftarımızın önünde iyi bir sonuç alacağız

Temsilcimiz Fenerbahçe, Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan ve Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından ikinci maçına çıkacak.

Turun rövanş maçı, 16 Mart Perşembe akşamı saat 20.45’te Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu’nda oynanacak. Bu dev maç öncesinde sarı-lacivertlilerin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ofansif oyuncuların rollerinin önemli olduğunu söyleyen Rossi, şu ifadeleri kullandı:

Kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Diego Rossi, şunları söyledi:

"Bir oyuncu takımına her zaman yardım etmek ister. Özellikle gol katkısı önemlidir. Asist yapmaya çalışıyorum. Rakamların takım oyunumuzun bir yansıması. Futbolcular her zaman eleştirilebilir. Bu eleştiriler sizi etkilememeli. her gün, bir önceki günden daha iyi olabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum."