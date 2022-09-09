Dinamo Kiev kalecisi Bushchan, tribünlere el hareketi çekti

Dinamo Kiev'in sürekli zaman geçiren file bekçisi Georgiy Bushchan, Fenerbahçe tribünlerine orta parmak işareti yaptı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırladı.

Michy Batshuayi'nin gol attığı karşılaşma 2-1 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlandı. Maça Dinamo Kiev'in oyunu yavaşlatmaya yönelik hareketleri damga vurdu.

Jorge Jesus maçın bitiminden sonra sahaya girerek Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a yat işareti yaparak tepki gösterdi. Bu hareket hakkındaki açıklamasında ise kaleci Bushcan hakkında: "Maç sonunda 'İstersen bir saat yerde yat, hiçbir önemi yok' demek istedim. Kendisi çok iyi bir kaleci. Ne kendisinin ne de Dinamo Kiev'in buna ihtiyacı yok." şeklinde konuştu.

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Tribünlere hareket çekti

Öte yandan Bushchan, kendisine yönelik gelen ıslıklara karşı orta parmağını göstererek tünelden içeri girdi. Ukraynalı kalecinin bu hareketi sonrası UEFA'nın ceza verip vermeyeceği de merak konusu oldu.

İşte o an...