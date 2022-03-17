Domenec Torrent: Galatasaray'ın ne demek olduğunu gösterdik

Barcelona mağlubiyetinin ardından konuşan Domenec Torrent, "Oyuncuların hepsinden memnunum. Galatasaray'ın ne demek olduğunu gösterdiler." açıklamasını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, evinde Barcelona'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Domenec Torrent "Öncelikle oyuncularımızdan, taraftarımızdan gurur duyuyorum. İnanılmaz bir taraftarımız var. Taraftarımızın desteğiyle her zaman eşit oynama şansını yakaladık. Pedri'nin bireysel çabasıyla ilk golü atıp beraberliği yakaladılar. Önü çok açık ve çok yetenekli bir oyuncu. İkinci gol ise ilginç, ben o kuralı anlamıyorum, 10 kişi olduğumuz halde sahada o sebeple oyuncumuz dışarıdaydı ve hakem devam etmesi gerektiğini söyledi kurallara uyarak ve ikinci golü yedik." dedi.

"OYUNCULARIM GALATARAY'IN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Galatasaray'ın iyi yolda olduğunu belirten İspanyol teknik adam "Bence takım doğru yolda ilerliyor, bu yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Süper Lig'de olabilecek en yüksek seviyede ligi bitirmeye çalışacağız. Oyuna sonradan giren Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu sahada kendini gösterdi. Oyuncuların hepsinden memnunum. Galatasaray'ın ne demek olduğunu gösterdiler." açıklamasını yaptı.

"OYUNCULARIMI TOPARLAMAM LAZIM"

Maçtan sonra Barcelona Başkanı Joan laporta ile görüşmesiyle ilgili de bilgi veren Torrent, "Başkan Joan Laporta ile çok uzun zamandır tanışıyoruz. Onu görünce tebrik ettik ve hali, hatırını sordum." dedi.

Süper Lig'i en iyi noktada bitirmek istediklerini vurgulayan Torrent "Oyuncular çok yorgun. Gaziantep deplasmanına gideceğiz. Onları toparlamamız lazım." açıklamasını yaptı.