Emre Belözoğlu: Galatasaray maçında benzer bir durum olmuştu UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında Gent'e 4-1 kaybeden temsilcimiz Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, "Ülke puanına iyi hizmet takımlardan biriyiz. Çeyrek finale kalmak isterdik, olmadı" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Başakşehir, Gent'i konuk etti.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gent 4-1 kazandı. Belçika'daki maçta temsilcimiz Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ve toplam 5-2'lik skora ulaşan Belçika ekibi, çeyrek finale yükseldi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gent'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Ülke puanına iyi hizmet takımlardan biriyiz"

Genç teknik adam Emre Belözoğlu, üzgün olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. 13-14 maçımız var 8 galibiyet aldık. Ne yazık ki yenilmek konusunda da acı verici senaryolar bana nasip oldu. Oyunculara teşekkür ediyorum, çocuklar elinden geleni yaptı. Bu tempoyu bu ritmi yakalama konusunda Gent daha genç. Buraya gelen herkesten özür diliyorum. Ülke puanına iyi hizmet takımlardan biriyiz. Çeyrek finale kalmak isterdik, olmadı."

"Galatasaray maçında benzer bir durum olmuştu"

Süper Lig'de Galatasaray'a 7-0 yenildikleri maça değinen Belözoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Oyun anlayışı, ritim... Depremin getirmiş olduğu aralar... Haftanın 6. gününde 3. maçına çıktık. Oyuna başlangıç, iştah vardı. Galatasaray maçında benzer bir durum olmuştu. Geldiler gol yedik."

"Başkanla konuşmadan böyle bir karar alamam"

Emre Belözoğlu istifa ihtimali hakkında ise şunları söyledi:

"Başkan Göksel Gümüşdağ ile konuşmadan kendimle alakalı bir karar almam doğru olmaz. Başkanla ilişkisi yakın olan biriyim. Burası benim evim gibi."

Teknik direktör açıklamasının devamında; "Kariyer hedeflerim arasında Avrupa'da teknik direktörlük yapmak var" ifadelerini kullandı.

