Emre Belözoğlu'ndan sakatlık açıklaması

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Yarın kazanıp, gruptaki yerimizi çok daha sağlam hale getirmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Başakşehir yarın Letonya ekibi Rigas FS'yi konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Sırp futbolcu Danijel Aleksic açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Avrupa'daki konumumuzu netleştirecek ve son 16'ya kalma adına çok önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz. Kazanabilecek gücümüz de var. Kendi oyununu bağlı yönlerini biliyoruz. İlk maçtan da çıkaracağımız tecrübeler var. Yarın kazanıp, gruptaki yerimizi çok daha sağlam hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Çok doğru yolda ilerleyen bir takımımız var"

Emre Belözoğlu, genelde oyuna hükmeden bir yapıya sahip olduklarını ifade ederek, "Buna benzer çok maçlar da oynadık. Gol gelmeyince bu şekilde bu şekilde algılanabiliyor. Riga maçı dahil, 38'inci saniyede net karşı karşıya pozisyonumuz var. Puan kayıpları olacak, kaybedeceğimiz maçlar olacak. İnandığımız oyuna, bugüne kadar bu başarıya getiren oyun sarılmaya devam edeceğiz. İyi bir oyuncu grubu var. Kendi içimizde değerlendirmeler yaptığımızda, çok doğru yolda ilerleyen bir takımımız var. Yarın deplasmandaki maç benzeri olacak ama skor farklı olacak. Gruptan birinci çıkmak isteyen bir ekibiz. Bunu da başaracak gücümüz var" şeklinde konuştu.

"Leo yarın ilk 11'de başlamayacak"

Leo Duarte'nin durumu hakkında konuşan Belözoğlu, "Leo'nun durumu, bir hafta önce antrenmanda bir ağrısı olmuştu. Bugün bizle antrenmana çıkacak. Durumunu değerlendireceğiz. 23 oyuncu yazabiliyoruz. Bu 23 oyuncu arasında sakatlık olduğunda mevkisel anlamda bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Diğer takımlar bizden daha geniş kadro yazdılar. Çok değişen oyuncu profillerimiz oldu. Kim oynarsa oynasın oyunumuza sadık kalarak oynamaya devam edeceğiz. Leo yarın 11'de başlamayacak. Belki sonradan hamle olarak kullanabiliriz" dedi.