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Emre Mor, Fenerbahçe'de siftah yaptı
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor, Sarı Lacivertli formayla ilk golünü, ilk kez ilk 11'de başladığı maçta Slovacko'ya attı.
- 05.08.2022 - 08:51
Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservisle transfer edilen Emre Mor, Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi 3. tur maçında konuk ettiği Slovacko maçına ilk 11'de başladı.
İlk kez bir resmi maçta ilk 11'de şans bulan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
İlk kez gol sevinci yaşadı
Lincoln Henrique'nin asistinde topu kontrol ettikten sonra şutunu atan ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren genç kanat, Fenerbahçe'de ilk kez golle tanıştı.