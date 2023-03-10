Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya kaybetti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Jorge Jesus yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Jorge Sampaoli’nin ekibi Sevilla, Fransız hakem François Letexier yönetiminde Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Mücadele Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Sevilla, ikinci yarıda bulduğu iki golle kazandı
Sarı-lacivertli temsilcimiz özellikle ilk yarıda birçok fırsattan yararlanamazken, Sevilla'nın gollerini 56. dakikada Joan Jordan ve 85. dakikada Erik Lamela attı.
Rövanş mücadelesi Kadıköy'de
Son 16 turunun ikinci ayağı ise 16 Mart Perşembe akşamı saat 20.45’te, Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu’nda oynanacak.