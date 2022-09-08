Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi B grubunda temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı, Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak. Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, Joao Pedro, Rossi, Joshua King

Dinamo Kiev: Bushchan, Burda, Syrota, Dubinchak, Kedziora, Sydorchuk, Kabaiev, Shaparenko, Buyalskyi, Tsygankov, Garmash