Petrol
89.08
1.23%
Euro
18.1763
-0.35%
Dolar
18.2421
0.15%
Altın
1.001
-0.56%
Borsa
3437
1.02%
Bitcoin
352.250
1.30%
BTXN Coin
4.95
2.48%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi B grubunda temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor
    • 08.09.2022 - 18:32
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 18:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı, Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak. Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, Joao Pedro, Rossi, Joshua King

    Dinamo Kiev: Bushchan, Burda, Syrota, Dubinchak, Kedziora, Sydorchuk, Kabaiev, Shaparenko, Buyalskyi, Tsygankov, Garmash


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!
    BTCPrime

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!

    Adana'da trafik kazası: 1 ölü
    3. Sayfa

    Adana'da trafik kazası: 1 ölü

    Çin'deki depremde can kaybı artıyor
    Dünya

    Çin'deki depremde can kaybı artıyor

    Görüş Bildir