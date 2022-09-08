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- Fenerbahçe Dinamo Kiev'i mağlup etti
Fenerbahçe Dinamo Kiev'i mağlup etti
- 08.09.2022 - 21:40
- Güncelleme : 08.09.2022 - 21:45
UEFA Avrupa Ligi arenasına çıkan Fenerbahçe ilk grup maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.
Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında çoğunlukla topun hakimi Fenerbahçe'ydi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Dinamo Kiev yaptığı faullerle Fenerbahçe'yi durdurmaya çalışsada bunu başaramadı.
Gustavo Henrique ile öne geçtik
Sarı-lacivertliler Diego Rossi'nin asistinde Gustavo Henrique ile 35.dakikada golü buldu. Henrique attığı gol ile Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.
Bu golle Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Mücadelenin ikinci yarısıda kıran kıran bir mücadeleye sahne oldu. İki takımda ikinci yarıda tehlikeli ataklar yakaladı.
64'te Kiev maça dengeyi getirdi
Karşılaşmanın 64.dakikasında Buyalskiy'in asistinde Tsygankov golü buldu ve maçta eşitliği sağladı. Skor 1-1'e geldi.
Son dakikalarda galibiyeti aldık
90+2'de yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle galibiyete uzandık ve mücadeleyi 2-1 kazandık.
Sıradaki rakip Rennes
Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk haftayı 3 puanla tamamlamış oldu. Sarı-lacivertliler haftaya deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek.