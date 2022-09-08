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Avrupa Ligi Haberleri

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i mağlup etti

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi ilk grup mücadelesinde sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, Kiev'i 2-1 mağlup etti ve gruplara 3 puanla başladı.