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    Fenerbahçe Dinamo Kiev'i mağlup etti

    Fenerbahçe Dinamo Kiev'i mağlup etti

    UEFA Avrupa Ligi ilk grup mücadelesinde sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, Kiev'i 2-1 mağlup etti ve gruplara 3 puanla başladı.
    • 08.09.2022 - 21:40
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 21:45
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    UEFA Avrupa Ligi arenasına çıkan Fenerbahçe ilk grup maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.

    Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında çoğunlukla topun hakimi Fenerbahçe'ydi.

    Karşılaşmanın ilk yarısında Dinamo Kiev yaptığı faullerle Fenerbahçe'yi durdurmaya çalışsada bunu başaramadı.

    Fenerbahçe Dinamo Kiev i mağlup etti #1

    Gustavo Henrique ile öne geçtik

    Sarı-lacivertliler Diego Rossi'nin asistinde Gustavo Henrique ile 35.dakikada golü buldu. Henrique attığı gol ile Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

    Bu golle Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Mücadelenin ikinci yarısıda kıran kıran bir mücadeleye sahne oldu. İki takımda ikinci yarıda tehlikeli ataklar yakaladı.

    Fenerbahçe Dinamo Kiev i mağlup etti #2

    64'te Kiev maça dengeyi getirdi

    Karşılaşmanın 64.dakikasında Buyalskiy'in asistinde Tsygankov golü buldu ve maçta eşitliği sağladı. Skor 1-1'e geldi.

    Fenerbahçe Dinamo Kiev i mağlup etti #3

    Son dakikalarda galibiyeti aldık

    90+2'de yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle galibiyete uzandık ve mücadeleyi 2-1 kazandık.

    Fenerbahçe Dinamo Kiev i mağlup etti #4

    Sıradaki rakip Rennes

    Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk haftayı 3 puanla tamamlamış oldu. Sarı-lacivertliler haftaya deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe Dinamo Kiev i mağlup etti #5


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