Fenerbahçe için grup liderliği neden önemli

Fenerbahçe için grup liderliği neden önemli

UEFA Avrupa Ligi dördüncü grup mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanına konuk oldu. Georgios Karapatakis'te oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Gruptan çıkmayı garantiledik

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10 puana yükseldi. Sarı-Lacivertliler, 3. sıradaki AEK Larnaca ile puan farkını 7'ye çıkardı ve bitime 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.

Rennes ile liderlik maçına çıkacağız

Grubun 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Bu maç grubu liderliği bitirmek adına büyük önem taşıyor.

Lider olmamız önemli

Eğer temsilcimiz Fenerbahçe, B grubunu lider olarak tamamlarsa UEFA Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükselecek.

Sarı-lacivertliler grubu Rennes'in ardından ikinci olarak bitirirse Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak gelecek güçlü ekiplerle son 32 turunda karşılaşacak.

İşte grupta olan son puan durumu: