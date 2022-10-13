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    Fenerbahçe için grup liderliği neden önemli

    Fenerbahçe için grup liderliği neden önemli

    UEFA Avrupa Ligi dördüncü grup mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.
    • 13.10.2022 - 22:16
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 22:26
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    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanına konuk oldu. Georgios Karapatakis'te oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

    Gruptan çıkmayı garantiledik

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10 puana yükseldi. Sarı-Lacivertliler, 3. sıradaki AEK Larnaca ile puan farkını 7'ye çıkardı ve bitime 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.

    Fenerbahçe için grup liderliği neden önemli #1

    Rennes ile liderlik maçına çıkacağız

    Grubun 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Bu maç grubu liderliği bitirmek adına büyük önem taşıyor.

    Fenerbahçe için grup liderliği neden önemli #2

    Lider olmamız önemli

    Eğer temsilcimiz Fenerbahçe, B grubunu lider olarak tamamlarsa UEFA Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükselecek.

    Sarı-lacivertliler grubu Rennes'in ardından ikinci olarak bitirirse Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak gelecek güçlü ekiplerle son 32 turunda karşılaşacak.

    İşte grupta olan son puan durumu:

    Fenerbahçe için grup liderliği neden önemli #3


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