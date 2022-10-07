Fenerbahçe, provokatif Rum taraftarlara cevabı sahada verdi

UEFA Avrupa Ligi üçüncü grup mücadelesinde sahasında AEK Larnnaca'yı 2-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe maçtan önce provakasyon paylaşımı yapan Rum yöneticilerine sahada cevap erdi.

UEFA Avrupa Ligi, 3. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

"Yunanistan'ın başkenti İstanbul'da..."

Şükrü Saracoğlu'nda oynanan mücadele öncesi Rum taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Yarın takımımız tüm ulus için savaşıyor. Yunanistan'ın başkenti Konstantinapolis'te (İstanbul) tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız. Bolca içki içerek ve şarkı söyleyerek maça 17.00'de başlayacağız." ifadelerine yer vermişti.

Bu provokasyonlara AEK Larnaca yöneticileride katılmıştı. AEK yöneticileri Konstantin hashtagleriyle paylaşım yaparak provokoye devam ettiler.

Fenerbahçe, gereken cevabı sahada verdi

Buna rağmen Fenerbahçe Yönetimi, Kıbrıs Rum Kesimi, ekibinin yöneticilerini misafirperver bir şekilde ağırladı.

Fenerbahçe takımı, ise bu akşam gösterdiği güzel oyun ve alınan 2-0'lık galibiyet ile gereken cavabı sahada vermiş oldu.

AEK Larnaca taraftar grubu: Yunanistan'ın başkentinde yeneceğiz - HABERİ