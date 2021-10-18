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Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 17:56
Vitor Pereira yönetiminde sezonu açan Fenerbahçe, dün Süper Lig karşılaşmasında Trabsonspor'a 3-1 mağlup oldu.
Liderlik koltuğunu uzun bir aranın ardından yeniden Trabzon'a veren sarı-lacivertli ekip, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi.
Dün oynanan maçın gerginliğini üzerinden atmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Royal Antwerp ile karşılaşacak.
Kanarya bu maçı kayıpsız bitirerek emin adımlarla yoluna devam etmek isterken, maçın zaman ve saat bilgisi gündeme getirildi.
Maçı kaçırmak istemeyen ve temsilcimizi desteklemek isteyen futbolseverler, maçın saat ve zaman bilgisini araştırıyor.
Futbolseverler, "Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevaplarını öğrenmek için internet sitelerine bakıyor.
Peki, Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp ile 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19:45'te karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı, Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak izleyebilecek.