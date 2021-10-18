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Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dün oynanan Trabzonspor maçını 3-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?