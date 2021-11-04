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Avrupa Ligi Haberleri

Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe, Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı hangi kanalda?