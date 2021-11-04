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Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı şifreli mi, şifresiz mi?
- Haber Merkezi
- 04.11.2021 - 14:35
- Güncelleme : 04.11.2021 - 23:00
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu akşam Royal Antwerp ile karşılaşacak.
Deplasmanda oynayacağı maçı kazanmak ve kötü gidişata dur demek isteyen Kanarya, eksiklerle Belçika'ya gitti.
Kaleci Altay'ın yokluğunda Berke'ye büyük iş düşerken, Gustavo ve Valencia'nın olmaması ise yedek kulübesinde oturan Berisha'ya gözleri çevirdi.
Berisha'nın ilk 11'de sahada olacağı beklenirken, temsilcimizi desteklemek isteyenler maçın detaylarını araştırıyor.
Maçı izlemek ve kaçırmak istemeyenler, maçın kanal bilgisine ilişkin araştırma yapmaya başladı.
Futbolseverler, "Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı şifreli mi, şifresiz mi?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam, TSİ 23.00'te başlayacak.
Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
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