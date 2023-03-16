Fenerbahçe - Sevilla maçının ilk 11'leri

Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla'yı ağırlayacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.
Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmayı Exxen platformu canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Samet, Serdar, Szalai, Ferdi, Oosterwolde, Zajc, İsmail, Arda, Valencia, Batshuayi
Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri