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    Fenerbahçe - Slavia Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe dün evinde Slavia Prag'a karşı 3-2 yenilirken, rövanş maçının tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 11:53
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    Fenerbahçe - Slavia Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe , yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor.

    Bu kapsamda dün kendi sahasında ilk maçına çıkan İsmail Kartal'ın öğrencileri, taraftarı önünde büyük hayal kırıklığı yaşadı.

    Attığı gollere rağmen maçı kazanamayan Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'a 3-2 yenilerek, tepkileri üzerine çekti.

    Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen ve Süper Lig'de geri düşen Fenerbahçe'nin aldığı bu yenilgi, moraller iyice bozdu.

    Taraftarlar ise bu yenilginin unutturulması için rotayı rövanş maçına çevirdi ve zaman ile saatini araştırmaya başladı.

    Bunun üzerine, "Fenerbahçe - Slavia Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.

    Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

    24 Şubat Perşembe günü Eden Arena'da oynanacak Slavia Prag - Fenerbahçe maçı, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

    Fenerbahçe - Slavia Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    Çekya'da oynanacak rövanş maçı, 3-2'lik yenilgiden dolayı bir hayli zor geçecek. Slavia Prag, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek.

    Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetinde maç uzayacak. Fenerbahçe'nin maç penaltılara gitmeden tur atlaması için 2 farklı kazanması gerekiyor.


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