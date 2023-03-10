Fenerbahçe taraftarları Ali Koç'u kızdırdı Sevilla - Fenerbahçe mücadelesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlardan gelen eleştiriye Başkan Ali Koç tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Jorge Jesus yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Jorge Sampaoli’nin ekibi Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de maç sonunda taraftarlar Başkan Ali Koç'u eleştirdi.

"Sen dua et burada seyirciler var"

Bir grup taraftarın tepkisi üzerine Ali Koç, şöyle dedi:

"Sen dua et burada seyirciler var"

Videonun kayıda alındığı esnada bir taraftar da Ali Koç'a Barcelona'nın yıldız futbolcusu Ousmane Dembele'yi satın alması gerektiğini söyledi.

Yaşanan bu anlar sosyal medyada en çok tıklanan videolar arasına girdi.