Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci tepkilerin odağında Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 kaybetti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki namağlup unvanını bıraktı. Sarı-lacivertli takımda İrfan Can'ın performansı eleştiri topladı.

Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçına Sevilla deplasmanında çıkan Fenerbahçe umduğunu bulamadı. Kadıköy'de oynanacak rövanş öncesi deplasman kuralı olmasa bile gol atma başarısı gösteremeyen sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisine de son vermek zorunda kaldı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 maça çıkan ve hiç kaybetmeyen Jorge Jesus'un takımı Sevilla deplasmanında bu unvanını yitirdi.

Sevilla ise son dönemdeki kötü gidişatının ardından Fenerbahçe'yi yenerek önemli bir Avrupa serisine devam etti. İspanyol ekibi, Avrupa'da iç sahada üst üste 17. maçını da kaybetmedi.

İrfan tepki aldı

Sarı-lacivertlilerde dün akşam taraftarların tepkisini en çok çeken isim İrfan Can Kahveci oldu.

87 dakika sahada kalan tecrübeli orta sahanın performansı hayal kırıklığı yarattı. Takımının yediği ilk golde de yerde kalarak faul bekleyen ancak devam kararı verilen İrfan Can, 87'de Arda ile değişti.

Son şansını kullandı

Jorge Jesus'un da 87 dakika şans verdiği deneyimli futbolcuyu uzun bir süre kızağa çekmeyi düşündüğü belirtildi.