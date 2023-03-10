Fenerbahçe'den taraftarına geçmiş olsun mesajı Fenerbahçe, Sevilla maçında İspanyol polisi tarafından saldırıya uğrayan taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya geldi. Karşılaşma Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadelede İspanyol polisi, maça girerken Fenerbahçe taraftarının ayakkabılarına kadar çıkartırken, maç esnasında ise copla saldırıda bulunmuştu.

Fenerbahçe, taraftarlarını unutmadı

Fenerbahçe Kulübü konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe, İspanyol polisinin saldırısına maruz kalan taraftarları için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Ayrıca, söz konusu durum için gerekli adımların atıladığı kaydedildi.

"Saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın dün Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçını izlemek için İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda bulunan taraftarlarımıza İspanyol polislerin kabul edilemez tutum ve olumsuz yaklaşımlarını takip ettik.



Öncelikle bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ile de görüşen Kulübümüz; ilgili yerlere resmi şikayet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekli adımları atmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuyu Madrid Büyükelçiliğimiz üzerinden takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."