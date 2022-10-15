Fenerbahçe'ye Avrupa'dan büyük kazanç

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ni lider bitirmesi durumunda ekstra 1.1 milyon euro (20 milyon TL) kazanacak.

Avrupa kupalarında gruplarda dörder maç geride kalırken 7.600 puan toplayarak İngiltere, İspanya ve Almanya’nın ardından bu sezon en çok puan toplayan dördüncü ülke olmayı başardık.

Avrupa’da sezona 14.500 puanla 107. sırada başlayan Fenerbahçe ise sergilediği performansla 22.000 puana ulaştı ve 70. sıraya yükseldi.

Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe pek çok alanda da en iyiler kategorisinde yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 18 golle en skorer takımı olan, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı futbolla ligde ve Avrupa’da taraftarlarını adeta mest eden Fenerbahçe istatistikleriyle de göz kamaştırdı.

Avrupa'dan büyük gelir

Sarı-lacivertliler bu performansla kasasını da doldurdu. Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla şimdiye dek 11.1 milyon euro (201 milyon TL) kazandı. 3 milyon 630 bin euro katılım payı, 2.5 milyon euro market payı, 2 milyon 904 bin euro katsayı payı, 2 milyon 100 bin euro performans payı ile toplamda 382 milyon 832 bin TL kazandı.

Gruptan çıkarsa 29 milyon TL daha

Sarı-lacivertli ekip eğer gruptan lider çıkarsa 1.1 milyon euro (20 milyon TL) daha kazanacak.

Sarı-lacivertli ekip ikinci olursa 500 bin euro alacağı için evinde Rennes ile oynayacağı maç büyük önem taşıyor. Fenerbahçe grupta her galibiyet için 630 bin euro, beraberlikler için 210 bin euro kazanıyor.