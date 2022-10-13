Ferdi Kadıoğlu: Çok daha iyisini gösterebilirdik

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu 2-1 kazanılan AEK Larnaca maçı sonunda konuştu.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanına konuk oldu. Georgios Karapatakis'te oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, AEK Larnaca galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok daha iyisini gösterebilirdik"

Milli futbolcu, "Bence çok iyi başlamadık ama sonrasında toparladık. Çok daha iyisini gösterebilirdik. Vazgeçmedik ve 2-1'lik galibiyetten dolayı mutluyum. Bizim için önemliydi, taraftarımız için de. Bugün her zamanki gibi harikalardı. Birinci sırada bitirmek adına savaşacağız" dedi.

"Bir hastalık durumum söz konusuyudu"

Ligdeki Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almamasını değerlendiren başarılı oyuncu, "Bir hastalık durumum söz konusuydu. Kendimi iyi hissetmemiştim ama şu an itibariyle geri döndüğüm için mutluyum. Kendimi güçlü hissediyorum, bir problem yok. Şimdi lige odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"O maçı kazanmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynayacakları maç için görüşleri sorulan Ferdi Kadıoğlu, "Bizler açısından oldukça önemli bir maç olacak. Elbette, o maçı da kazanmak istiyoruz. Kazanmak adına her şeyi ortaya koyacağız" diye konuştu.

"En iyi şekilde hazırlanıyoruz"

Son olarak farklı pozisyonlarda oynamasını değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu, "Biz her maç için en iyisini ortaya koymak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini saha içerisinde biliyoruz. 3'lü veya 4'lü oynamışız, çok mühim değil çünkü herkes görevinin bilincinde. Bizler futbolcuyuz. Üst üste maçlar oynuyoruz, Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Bu sizin iyi bir durumda olduğunuzu gösterir. Biz güçlü bir takımız, kim oynarsa oynasın, sahada kalitesini ortaya koyuyor. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam eder." yorumunda bulundu.