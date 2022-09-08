Petrol
88.9
1.02%
Euro
18.2612
0.12%
Dolar
18.2352
0.11%
Altın
1.001
-0.60%
Borsa
3437
1.02%
Bitcoin
354.106
0.47%
BTXN Coin
4.86
-2.60%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Ferencvaros - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
    • 08.09.2022 - 20:44
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 22:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ferencvaros - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

    Groupama Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale olacak. Ferencvaros-Trabzonspor maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

    İlk 11'ler

    Ferencvaros: Wingo, Mmoee, Knoester, Civic, Besic, Vecsei, Nguen, Zachariassen, Boli, Traore

    Trabzonspor: M. Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da av tüfeğiyle ateş açılan evin önünde bulunan Sıla yaralandı
    3. Sayfa

    Adana'da av tüfeğiyle ateş açılan evin önünde bulunan Sıla yaralandı

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir