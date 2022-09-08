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- Ferencvaros - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Ferencvaros - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
- 08.09.2022 - 20:44
- Güncelleme : 08.09.2022 - 22:07
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Groupama Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale olacak. Ferencvaros-Trabzonspor maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.
İlk 11'ler
Ferencvaros: Wingo, Mmoee, Knoester, Civic, Besic, Vecsei, Nguen, Zachariassen, Boli, Traore
Trabzonspor: M. Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez