Fernando Reges'ten Galatasaraylıları çıldırtan paylaşım

Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Maç günü paylaşımı yapan eski Galatasaraylı Fernando Reges ise sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki aldı.

Fenerbahçe logosunu 5 yıldızlı paylaştı

Sevilla'da oynayan deneyimli oyuncunun hikayede paylaştığı videoda, 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu paylaşması dikkat çekti.

Galatasaray taraftarı, "Nasıl 5 yıldızlı Fenerbahçe amblemi koyarsın?" şeklinde tepki gösterirken Fenerbahçeliler ise paylaşıma destek verdi.

Öte yandan Fernando gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.