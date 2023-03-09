Fernando Reges'ten Galatasaraylıları çıldırtan paylaşım

Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Maç günü paylaşımı yapan eski Galatasaraylı Fernando Reges ise sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki aldı.
Fenerbahçe logosunu 5 yıldızlı paylaştı
Sevilla'da oynayan deneyimli oyuncunun hikayede paylaştığı videoda, 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu paylaşması dikkat çekti.
Galatasaray taraftarı, "Nasıl 5 yıldızlı Fenerbahçe amblemi koyarsın?" şeklinde tepki gösterirken Fenerbahçeliler ise paylaşıma destek verdi.
Öte yandan Fernando gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.