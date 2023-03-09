Fiorentina - Sivasspor maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak ve müsabakada Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji düdük çalacak. Fiorentina - Sivasspor maçı TV 8.5'ta canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fiorentina: Terracciano, Dodo, Martinez-Quarta, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Samu Saiz, Caicedo, Erdoğan