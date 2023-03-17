Fiorentinalı futbolcu Bianco'ya saldıran 2 taraftar tutuklandı

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu (28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi.

Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu. Sahadaki güvenlik görelileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muhammet Enes Çiloğlu ve Sabri Sefa Soylu, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, ifadelerinde maçın son anlarında skorun verdiği öfkeyle bir anlık sahaya girdiklerini belirtti.

Mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şunları söylemişti:

Çok özür diliyoruz. Bütün İtalyanlardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir şeydi. Maçın bile önüne geçti. Tekrar tekrar özür diliyorum. Kusura bakmasınlar. İnşallah böyle bir olay daha gerçekleşmez.