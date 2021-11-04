UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda?

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir grafik çizen Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

Fatih Terim'in öğrencileri seyircisinin karşısında oynayacağı bu maçı kazanarak, yoluna devam etmek istiyor.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor.

Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi Moskova ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray bu başarını Rus ekibine karşı sürdürmek isterken, futbolseverler temsilcimizin maçını kaçırmak istemiyor.

Futbolseverler maçı izlemek için, maçın kanal bilgisini ve şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

GALATASARAY - LOKOMATİF MOSKOVA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı 4 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

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Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada ad soyad ve e-posta bilgilerinizi yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

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